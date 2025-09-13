Menu
Polícia

Jovem tenta intervir em briga casal, mas é esfaqueado por mulher na Capital

Suspeita estava sendo agredida pelo marido, quando a vítima tentou ajudá-la

13 setembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado ao tentar separar uma briga de casal, na madrugada deste sábado (13), no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A suspeita seria a mulher que estava sendo agredida pelo marido.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas Capitão Francisco Holanda Moura e Engenheiro Edno Machado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava saindo de uma tabacaria, quando presenciou a agressão do homem contra a mulher, que desferia tapas no rosto dela e com intuito de ajudá-la, interviu na situação.

No entanto, ele acabou recebendo golpes de faca desferidos pela mulher que estava sendo agredida. Ainda segundo a versão apresentada pela vítima, a suspeita é conhecida na região e também é usuária de drogas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhada até a Santa Casa. Os golpes atingiram o braço esquerdo e a costela da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

