Jovem tenta intervir em briga casal, mas é esfaqueado por mulher na Capital

Jovem, de 22 anos, foi esfaqueado ao tentar separar uma briga de casal, na madrugada deste sábado (13), no Jardim São Conrado, em Campo Grande. A suspeita seria a mulher que estava sendo agredida pelo marido.

O caso ocorreu no cruzamento das ruas Capitão Francisco Holanda Moura e Engenheiro Edno Machado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava saindo de uma tabacaria, quando presenciou a agressão do homem contra a mulher, que desferia tapas no rosto dela e com intuito de ajudá-la, interviu na situação.

No entanto, ele acabou recebendo golpes de faca desferidos pela mulher que estava sendo agredida. Ainda segundo a versão apresentada pela vítima, a suspeita é conhecida na região e também é usuária de drogas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, encaminhada até a Santa Casa. Os golpes atingiram o braço esquerdo e a costela da vítima.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

