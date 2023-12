Jovem tenta matar ex com facada no pescoço em Naviraí

Homem, de 20 anos, foi preso por tentar matar a ex-namorada, de 17 anos, e o atual companheiro dela, de 24 anos, durante a noite de sábado (9), na cidade de Naviraí.

Conforme as informações policiais, a adolescente seguia de bicicleta pela região central junto com o filho de 1 ano e três meses, acompanhada ainda de seu atual namorado. O casal seguia para a casa dos pais das vítimas. Porém, em determinado momento eles foram atacados pelo autor.

Ao se aproximar o homem chutou a bicicleta que as vítimas usavam causando a queda delas, em seguida tentou cortar o pescoço da menor desferindo golpes de faca. Por conta disso, a vítima teve lesões no rosto e no braço direito. Ele apenas não conseguiu matá-la, porque o namorado interveio na situação para defendê-la. Os dois rapaz acabaram entrando em luta corporal.

No entanto, o autor também feriu o jovem com golpes de faca na região do rosto e tórax. Após o ocorrido o autor fugiu. O rapaz ferido foi socorrido ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico, mas em razão da gravidade das lesões sofridas foi transferido em “vaga zero” para um hospital da cidade de Dourados.

Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, tendo a medida sido deferida pelo Poder Judiciário e cumprida ontem (10), por volta das 20 horas. O autor estava escondido em uma residência localizada no centro da cidade.

Encerrado o plantão, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Naviraí, para a continuidade das investigações.

Deixe seu Comentário

Leia Também