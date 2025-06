Jovem tenta matar o namorado com garrafa quebrava e acaba presa em Dourados

Um rapaz, de 19 anos, foi vítima de uma tentativa de assassinato durante a noite de terça-feira (17), na Rua Rudimar Colvero Camargo, no Jardim Monte Líbano, em Dourados. A suspeita do crime, uma jovem de 20 anos, seria companheira da vítima.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço, onde um homem teria sido golpeado com um pedaço de garrafa quebrada. Ao chegar, encontraram a vítima sendo atendida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Mesmo ferido, ele contou que a autora seria sua companheira. A mulher, que estava dentro do imóvel, detalhou que estava tendo uma briga com o namorado, quando pegou o objeto, quebrou uma parte e partiu para cima do homem.

Ela conseguiu desferir dois golpes contra ele na região do tórax. Porém, durante a tentativa de assassinato, ela acabou machucando o pulso.

Enquanto a autora era detida, o rapaz apresentou uma piora e precisou ser retirado do local com urgência. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também