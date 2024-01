Jovem tenta 'ménage' com garotas de programa, é sequestrado e perde o carro da mãe

Um homem, de 38 anos, que não teve o nome divulgado, se envolveu em uma enrascada durante o final de semana. A noitada de sábado (20), terminou mal quando ele tentou contratar uma garota de programa no Centro de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ele estava com o carro da mãe, saindo da balada, quando ao passar pelo cruzamento das Ruas Dom Aquino e Joquim Nabuco, avistou uma mulher e parou para conversar com ela. A ‘bonitona’ então disse que poderia ajudá-lo a encontrar uma garota de programa para continuar a ‘festinha’.

O homem então dirigiu até uma casa na Vila Nha-Nha, onde conheceu Priscila. A mulher da vida então pegou o volante do carro, levando a vítima até um sobrado. No local, ela levou o rapaz até o quarto no piso superior, de onde a Priscila saiu dizendo que iria buscar outra garota para o famoso ‘ménage’, deixando-o na companhia de outro jovem.

Acontece que Priscila demorou a voltar e por volta das 10h ele tentou sair do imóvel pela primeira vez, sendo impedido e descobrindo que estava sendo vigiado. Na parte da tarde de sábado, umas 16h, Priscila retornou, sem o veículo da vítima, alegando que o carro havia sido apreendido pelas autoridades policiais.

Preocupado, pois o Volkswagen Gol era da sua mãe, o rapaz disse que sairia da casa para tentar resolver o problema. Neste momento, a mulher contou outra história para a vítima, o informando de que o carro teria sido roubado. Ele novamente foi impedido de sair do imóvel, ficando preso até às 11h de segunda-feira, dia 22 de janeiro.

As autoridades policiais, o rapaz contou que teria ‘cheirado’ cocaína antes da Priscila voltar para a casa.

O caso foi registrado como furto qualificado com abuso de confiança, ou mediante fraude ou escalada e destreza, furto qualificado mediante concurso de pessoas, sequestro e cárcere privado, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

