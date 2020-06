Jovem tenta se matar após ser preso por dirigir bêbado

Fernando Matos dos Anjos, 27 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (23) por dirigir embriagado, em Dourados. Ao ser preso, o jovem ainda tentou tirar a própria vida, no banheiro da delegacia.

De acordo com o registro policial, a Guarda Municipal foi acionada pelo dono de uma conveniência, que negou vender bebida a Fernando. Com a negativa, Fernando teria mostrado uma arma de fogo ao comerciante. Diante da informação, os agentes realizaram rondas na região e visualizaram a caminhonete que era conduzida pelo jovem.

Fernando tentou fugir da Guarda, mas foi alcançado e abordado. A arma de fogo citada pelo comerciante não foi encontrada com o jovem, mas ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, com dificuldade de equilibrar-se, fala alterada, odor etílico e olhos vermelhos. Ele aceitou fazer o teste do bafômetro na qual constatou o valor de 0,96mg/L, caracterizando crime de trânsito e, além do mais, desrespeito ao toque de recolher.

O veículo de Fernando foi encaminhado para o pátio do Detran e, ele, encaminhado para a delegacia. O jovem preso pediu para ir ao banheiro da unidade policial, neste momento, tirou o cinto de couro que usava, amarrou uma ponta no registro e outra no pescoço, tentando o suicídio, porém foi socorrido pela equipe policial.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados.

