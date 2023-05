Jovem tenta separar briga e acaba apanhando em boate da Capital

Uma jovem, de 21 anos, apanhou ao tentar separar uma briga durante a madrugada desta sexta-feira (19), em uma boate localizada na Rua Olavo Bilac, região do bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ela contou para as equipes policiais que estava com uma amiga e a mesma se envolveu brigou com uma das funcionárias do estabelecimento. Para evitar maiores confusões, ela tentou separar a confusão.

Apesar da boa ação, a vítima acabou sendo atingida por uma taça lançada pela funcionária do local. O objeto acabou acertando a cabeça da jovem e quebrando. Posteriormente ela começou a ser agredida com tapas e socos, causando-lhe arranhões.

Quando a equipe policial chegou ao local, a autora não estava mais no estabelecimento. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como lesão corporal dolosa.

