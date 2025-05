Jovem tenta separar briga, leva cinco facadas e pede ajuda para mãe no Macaúbas

Jovem, de 28 anos, foi esfaqueado pelo menos cinco vezes na madrugada deste sábado (17), no Jardim das Macaúbas, em Campo Grande, logo após tentar separar uma briga em um local desconhecido.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima chegou na casa da mãe por volta das 4h e ela percebeu que o filho estava com cinco perfurações.

Os golpes atingiram as costas e o pescoço do jovem, que conseguiu relatar apenas que tentou separar uma briga e foi esfaqueado, desconhecendo o agressor e não se recordando do endereço do fato.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado pela mãe da vítima e ao chegar pelo local, prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a pessoa para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

