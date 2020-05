Jovem tenta subornar PM e diz que mentiria ter coronavírus para evitar prisão

Lucian Helan Miranda, de 27 anos, tentou subornar Policiais Militares (PMs) oferecendo R$ 8 mil após ser abordado com uma quantia em dinheiro durante abordagem na noite dessa quarta-feira (5) no Jardim Centenário, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe policial fazia rondas na região quando viu Lucian sentado no banco de uma motocicleta Honda CG 160, ele foi abordado e com ele foi encontrado um celular e maços de dinheiro, o que chamou a atenção da polícia.

À polícia, Lucian relatou que estava no bairro para comprar um veículo anunciado na internet e daria como parte do pagamento a motocicleta e o dinheiro.

O policial, pediu que o suspeito mostrasse o anúncio do automóvel que ele iria comprar, ele ficou nervoso e acabou confessando que estava ali esperando uma quantidade de droga, pedido feito em um grupo de WhatsApp.

Lucian disse que não podia ser detido e ofereceu R$ 8 mil aos militares. Na casa dele foram encontradas 23 porções de maconha embaladas.

Durante a ocorrência, Lucian afirmou ser integrante de facção criminosa, que havia recebido e apagado do celular um vídeo que mostrava a execução pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) de um homem encontrado morto na Cachoeira do Inferninho.

Enquanto os policiais registravam a ocorrência, Lucian disse que ia falar ao juiz durante a audiência que o dinheiro seria para comprar um veículo e que não sabia de droga nenhuma. Ele acrescentou que iria mentir que está com coronavírus para escapar da prisão.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

