Jovem teria provocado Pit Bulls que o atacaram

Wagner Winícius Gonçalves, 20 anos, foi atacado por dois cães da raça Pit Bull na madrugada do último domingo (29) em frente à empresa Dona Carme Tambores, na avenida Salgado Filho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para se deslocar até o local, pois uma pessoa havia sido atacado por dois cães da raça pitbull. Quando chegaram ao local havia três viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma viatura dos bombeiros que por sua vez seguravam os animais com uma corda.

Os cães estavam sujos de sangue na face, e havia sangue pelo asfalto e calçada. Wagner foi encaminhado para a Santa Casa da capital onde passou por uma cirurgia no braço esquerdo na manhã desta segunda-feira (29), porém já foi encaminhado para um quarto e segue estável e consciente

Em contato com a empresa proprietária dos Pitbulls, o advogado Mark Willian Gonçaves Magalhães disse ao JD1 Notícias que as imagens da câmera de segurança ainda vão ser apuradas. “Precisamos saber o que houve, pois algumas testemunhas afirmam que o rapaz teria provocado os cães ao deitar embaixo do portão do estabelecimento”, ele diz também que os proprietários do local prestaram apoio ao rapaz e se ofereceu pra ajudar com oque for preciso.

Segundo Magalhães os animais estão com vacinação e carteirinha em dia, o que é uma preocupação a menos.

