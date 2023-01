Jovem testa arma do tio, dá tiro na rua e os dois acabam preso na Nhanhá

Um rapaz, de 21 anos, e um homem, de 41 anos, foram presos em flagrante na noite de terça-feira (10) na região do Jardim Nhanhá, em Campo Grande, pelos crimes envolvendo posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque e a Polícia Militar foram acionados para verificar a situação após a denúncia sobre um possível disparo que aconteceu na rua João Moraes Correa da Costa.

Quando encontraram o rapaz, fizeram a abordagem e perceberam que ele estava com uma tornozeleira eletrônica. Ao ser questionado sobre o fato, explicou que utilizou o revólver para atirar e testar a arma do seu tio.

Já na residência dos envolvidos, o tio alegou que escondeu a arma no criado mudo ao lado da cama do seu quarto. Nas buscas, os policiais encontraram o revólver e deram voz de prisão ao jovem e ao homem pelos crimes cometidos, sendo encaminhados para a delegacia.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

