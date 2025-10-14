Menu
Polícia

Jovem usa pedaço de madeira para ameaçar clientes e roubar pote de sorvete em Dourados

Ele teria saído da cadeia horas antes, após ser detido por perturbação de sossego

14 outubro 2025 - 17h24Brenda Assis

Um rapaz, de 21 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (13) por ameaçar clientes de uma sorveteria com um pedaço de madeira e roubar um pote de sorvete. O caso aconteceu na rua Lindalva Marques Ferreira, no Jardim Novo Horizonte, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, o jovem teria saído da delegacia horas antes, depois de ser levado para prestar esclarecimentos por uma ocorrência de perturbação de sossego.

Ao chegar no estabelecimento, já armado com um pedaço de madeira, ele passou a fazer ameaças, amedrontando os clientes e intimidando a atendente. ‘Fica quietinha’, disse o suspeito antes de pegar um pote de sorvete e deixar o local.

A Guarda Municipal foi acionada e localizou o jovem nas proximidades. Ele foi detido novamente e encaminhado de volta à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante por roubo.

