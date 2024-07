Jovem vai à festa do primo do ex e acaba sofrendo estupro coletivo na Capital

Jovem, de 24 anos, procurou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para denunciar um estupro coletivo que sofreu do primo do seu ex-namorado, de 22 anos, e mais dois amigos, enquanto estava embriagada em uma 'festa' numa casa alugada, na Vila Marli, na última sexta-feira (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em casa e recebeu um convite do primo do ex para ir até uma festa e chegando no local, passou a ingerir bebida alcoólica, mas estranhou o fato de ter somente ele e mais dois amigos.

Após a embriagarem, a jovem foi levada para um quarto e os suspeitos passaram a cometer o estupro coletivo em que todos revezavam os atos sexuais contra a vontade dela.

Na delegacia, ela explicou que por conhecer o primo do ex, teria confiado nele e por isso decidiu ir até a suposta festa. Após os atos, ela passou a chorar e pediu para um dos suspeitos abrir o portão e deixa-lá ir embora com auxílio de um motorista de aplicativo.

Ao chegar em casa, ela contou para a mãe e ambas foram diretamente para a delegacia, onde a vítima passou por exame de corpo de delito.

Ela também apresentou os prints do aplicativo de corrido, com o endereço da suposta festa, do perfil do Instagram do suspeito e as mensagens que trocaram antes do convite no WhatsApp.

O caso foi registrado como estupro coletivo.

