Jovem vive momentos de terror ao ser sequestrada e espancada pelo namorado em Dourados

Jovem, de 18 anos, foi salva durante a tarde de quarta-feira (13) pela Guarda Municipal de Dourados (GMD) após passar alguns dias em cárcere privado, sendo espancada pelo companheiro, de 20 anos. Ela apenas conseguiu ajuda porque teve sorte de abrir a porta do apartamento e sair gritando por socorro, sendo ouvida por vizinhos que acionaram as equipes.

Conforme o boletim de ocorrência, ao chegarem no endereço os agentes encontraram a porta do apartamento 12 trancada. Porém, depois de bater algumas vezes foram atendidos pelo autor, que de imediato negou os fatos da denúncia.

Entrando no apartamento, a guarnição encontrou a vítima bastante assustada, chorando muito e em completo estado de choque. Ela apresentava vários hematomas pelo corpo, devido as agressões sofridas. Sendo corte na testa, vários arranhões no pescoço devido a tentativa de enforcamento, roxo nas pernas por conta dos chutes dados pelo autor, cortes na boca prevenientes de socos e hematomas nos dois braços. A mulher reclamava de dores no corpo e na cabeça, mas negou atendimento médico.

Para os agentes da Guarda Municipal, a jovem relatou possuir uma medida protetiva contra o acusado devido a uma ocorrência de violência doméstica do dia 19 de agosto deste ano. Ela disse estar no apartamento do autor há dois dias, sendo mantida em cárcere desde a tarde de terça-feira (12).

Tentando impedir que a vítima pedisse socorro, o homem pegou o celular dela e a trancou no local. Presa, ela vinha sofrendo diversos tipos de agressões física e verbal. Ontem, por sorte, a jovem conseguiu abrir a porta do apartamento e sair para fora pedindo socorro ao vizinho, mas foi alcançada pelo autor e arrastada para dentro do imóvel, sendo puxada pelos cabelos enquanto era agredida com socos na cabeça e chutes nas pernas.

No entanto, apesar de voltar para o cárcere, foi atendida pelos vizinhos que acionaram a GMD. O homem foi preso em flagrante, com lesão nas mãos por conta das agressões contra a vítima.

Ele acabou sendo conduzido para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa, violência doméstica, sequestro e cárcere privado.

Deixe seu Comentário

Leia Também