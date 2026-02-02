Jovens brigam e bebê é atingido em Campo Grande

Uma briga entre duas jovens dentro de uma residência na Rua Engenheiro Roberto Mange, no bairro Amambaí, em Campo Grande, terminou com uma bebê ferida e mobilização da Polícia Militar na noite deste domingo (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de uma confusão no imóvel. Moradores relataram ter ouvido um barulho parecido com tiro, o que levou ao envio de várias equipes ao local. Apesar disso, nenhum suspeito armado foi encontrado e os policiais não localizaram cápsulas ou outros vestígios de disparos.

Ainda conforme o registro, a confusão começou quando uma jovem chegou à residência onde outra mulher já estava. As duas teriam discutido por desavenças anteriores e, em seguida, entraram em luta corporal. Ambas sofreram ferimentos durante a briga.

No momento da agressão, uma bebê de pouco mais de um mês, que estava no colo de uma das envolvidas, acabou sendo atingida no rosto. A criança sofreu um ferimento próximo ao olho esquerdo e precisou de atendimento médico.

As duas mulheres e a bebê foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon. Após avaliação inicial, a criança seria encaminhada para a Santa Casa para a realização de exames mais detalhados.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da briga e como a bebê acabou ferida durante a confusão.

