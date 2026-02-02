Menu
Polícia

Jovens brigam e bebê é atingido em Campo Grande

O caso aconteceu durante o domingo

02 fevereiro 2026 - 15h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Uma briga entre duas jovens dentro de uma residência na Rua Engenheiro Roberto Mange, no bairro Amambaí, em Campo Grande, terminou com uma bebê ferida e mobilização da Polícia Militar na noite deste domingo (1º).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de uma confusão no imóvel. Moradores relataram ter ouvido um barulho parecido com tiro, o que levou ao envio de várias equipes ao local. Apesar disso, nenhum suspeito armado foi encontrado e os policiais não localizaram cápsulas ou outros vestígios de disparos.

Ainda conforme o registro, a confusão começou quando uma jovem chegou à residência onde outra mulher já estava. As duas teriam discutido por desavenças anteriores e, em seguida, entraram em luta corporal. Ambas sofreram ferimentos durante a briga.

No momento da agressão, uma bebê de pouco mais de um mês, que estava no colo de uma das envolvidas, acabou sendo atingida no rosto. A criança sofreu um ferimento próximo ao olho esquerdo e precisou de atendimento médico.

As duas mulheres e a bebê foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon. Após avaliação inicial, a criança seria encaminhada para a Santa Casa para a realização de exames mais detalhados.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol e registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias da briga e como a bebê acabou ferida durante a confusão.

