Jovens fazem manobras perigosas em via pública e são detidos

Brenda Assis, com informações da assessoria

Neste sábado (5), uma equipe de motociclistas da Guarda Municipal - ROMO II – foi acionada, pois segundo moradores do Bairro Hidelfonso Pedroso, um grupo de motociclistas faziam malabarismos em via pública, não se importando com o trânsito de demais veículos e de pedestres, inclusive crianças.

A equipe esteve no local e, mesmo eles desobedecendo às ordens de parada, foram detidos. De acordo com a GMD, no total, foram três apreendidos três veículos e três pessoas foram conduzidas até a delegacia, inclusive, um era adolescente.

Como fugiram do local da abordagem, além das infrações de trânsito, os autores também responderão a um processo na justiça. Um quarto participantes envolvido fugiu e não foi capturado no momento, mas foi identificado pelos demais e também responderá pelo crime de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro.

