Batalhão de Choque prende dois jovens com revólveres no Tijuca e Caiobá

O Batalhão de Choque da Polícia Militar trabalhou bastante na noite desta segunda-feira (17) e como resultado, prendeu dois jovens, de 21 e 29 anos, ambos armados com revólveres, mas em bairros diferentes: Tijuca e Portal Caiobá, respectivamente.

As informações foram extraídas do boletim de ocorrência, onde apontam que no primeiro caso, do Portal Caiobá, o indivíduo foi visualizado em um local ermo e o suspeito, ao perceber a situação, arremessou a arma para um terreno baldio. Os policiais decidiram abordar o jovem e ele confessou que estava com um revólver, de calibre 38, mas descartou após a aparição da guarnição. Ele estava no local aguardando um possível comprador.

A arma foi localizada e o indivíduo autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

No segundo caso da noite, os militares do Choque estavam em rondas pelo bairro Tijuca e no cruzamento da rua Apetubas com Avenida Souto Maior, quando abordaram dois indivíduos, um deles um jovem, de 21 anos, que demonstraram nervosismo com a presença da viatura.

Durante as buscas, nada foi localizado com os suspeitos, mas em uma planta, próximo onde eles estavam, foi encontrada um revólver de calibre, de 32, e o jovem assumiu a responsabilidade.

Ele afirmou aos policiais que o amigo não sabia da existência da arma e que só havia convidado ele para tomar uma bebida.

Assim, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia, autuado também por porte ilegal de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também