Vídeo: Jovens que faziam "arruaça" são abordados pela PM após tumulto em Bonito

Um grupo de jovens foi abordado pela Polícia Militar na noite deste sábado (29) em Bonito. Ao menos dez adolescentes passaram por revista na região central da cidade, após denúncias de tumulto na via.

As imagens enviadas por um leitor mostram viaturas paradas em frente a um estabelecimento e agentes realizando as abordagens. Comerciantes relataram que os jovens estariam causando confusão momentos antes. Já uma policial que participou da ação afirmou que a equipe realizava uma inspeção de rotina.

Não há informações sobre detenções.

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também