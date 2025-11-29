Menu
Vídeo: Jovens que faziam "arruaça" são abordados pela PM após tumulto em Bonito

As imagens enviadas por leitor mostram ao menos dez adolescentes sendo revistados

29 novembro 2025 - 10h34
Foto: ReproduçãoFoto: Reprodução  
Um grupo de jovens foi abordado pela Polícia Militar na noite deste sábado (29) em Bonito. Ao menos dez adolescentes passaram por revista na região central da cidade, após denúncias de tumulto na via.

As imagens enviadas por um leitor mostram viaturas paradas em frente a um estabelecimento e agentes realizando as abordagens. Comerciantes relataram que os jovens estariam causando confusão momentos antes. Já uma policial que participou da ação afirmou que a equipe realizava uma inspeção de rotina.

Não há informações sobre detenções.

