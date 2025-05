Jovens são esfaqueados por 'Alemãozinho' em tabacaria do Guanandi

Dois homens, de 33 e 34 anos, foram esfaqueados por um homem, conhecido apenas como ‘Alemãozinho’, durante a madrugada deste sábado (10), em uma tabacaria localizada na região do Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde duas vítimas de lesão corporal por arma branca haviam dado entrada. Um dos homens havia sido esfaqueado nas costas, enquanto o outro estava com ferimentos no antebraço e no tórax.

O primeiro rapaz detalhou que foi até o estabelecimento, onde viu a outra vítima, mas não falou com ela. Horas depois, resolveu ir embora da tabacaria e foi seguido pelo autor, que o golpeou nas costas, enquanto ele já estava na Vila Nhanhá. Ferido, ele chamou um carro de aplicativo e foi para a unidade de saúde.

Enquanto isso, o outro jovem explicou que estava na tabacaria quando ‘Alemãozinho’ passou e foi cobrado por alguém da conveniência. Momentos depois, ele retornou ao estabelecimento armado com duas facas, fazendo todo mundo correr, inclusive a vítima.

Porém, ele foi seguido e esfaqueado no antebraço e no tórax. Ele foi socorrido por amigos e levado até a UPA, onde aguardava vaga para ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande. Durante o atendimento, os policiais encontraram maconha e cocaína nos bolsos do rapaz, que ele alegou ser para consumo próprio.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e portar drogas para consumo pessoal na DEPAC (Delegacia Especializada de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

