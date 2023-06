Jovens são pegos em flagrante e impedidos de picharem praça da Capital

Durante serviço de patrulhamento nos arredores da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, na Rua 13 de Junho entre a Barão e a Dom Aquino, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana flagrou na noite de ontem (16), um grupo de jovens em atitude suspeita.



Com apoio de outra viatura, os indivíduos identificados como Gabriel Galvez Santos de 18 anos e João Matheus foram abordados e com Gabriel foi encontrado uma lata de spray. Eles estariam se preparando para pichar as dependências da praça, no entanto o ato não foi concluído.

Os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

