Jovens sÃ£o presos em casa que funcionava como depÃ³sito de produtos furtados

Três homens foram presos nesta segunda-feira (9), após realizarem diversos furtos em Campo Grande. A polícia encontrou os produtos furtados dentro da residência de um dos criminosos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar tentou abordar um suspeito enquanto realizava patrulhamento, o rapaz não obedeceu aos militares e fugiu, gritando “polícia”, após pular um muro, momento em que mais duas pessoas saíram de uma residência.

Após realizarem um cerco, os policiais encontraram um rapaz identificado como Daniel, 19 anos, ele revelou que os outros jovens eram Igor, 22 anos, e Mário, 19 anos, que correram, pois sua casa funcionava como depósito de produtos furtados.

Dentro da casa foram encontrados dois televisores, quatro notebooks, dois micro-ondas, uma impressora, uma caixa contendo 23 relógios, uma arma de fogo tipo pistola carregada com três cartuchos intactos do mesmo calibre, um colete balístico.

De acordo com Daniel, os produtos são provenientes de furtos realizados, pelo trio, nos bairros Carandá, Amambaí, Monte Castelo, Água Park e outros, ele também afirmou que eles utilizavam um Corsa branco, depois um Gol cinza e no momento estavam com um Fox preto para praticar os crimes.

Os três foram presos e encaminhados para a Polícia Civil, onde responderão por furto, associação criminosa e porte irregular de arma de fogo.

