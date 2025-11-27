Menu
Menu Busca quinta, 27 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Jovens são presos em Três Lagoas por envolvimento em homicídio ocorrido em 2022

Durante as investigações, a polícia recolheu provas que reforçaram a participação do grupo

27 novembro 2025 - 17h41Brenda Assis
Caso foi registrado na delegacia de Três LagoasCaso foi registrado na delegacia de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (27) em Três Lagoas após cumprimento de mandados de busca e apreensão. Eles tiveram medidas socioeducativas de internação determinadas pela Justiça por envolvimento em um homicídio triplamente qualificado ocorrido em outubro de 2022, quando ambos ainda eram menores de idade.

A ação foi realizada por equipes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência). Segundo a Polícia Civil, os jovens participaram, ao lado de um adolescente e outros três suspeitos, da morte de um rapaz de 19 anos. A vítima foi dominada, levada à força até um terreno na região conhecida como Invasão do Bairro São João, espancada a pauladas e teve o corpo queimado em seguida.

Durante as investigações, a polícia recolheu provas que reforçaram a participação do grupo. Entre elas, imagens de câmeras que mostram o momento em que a vítima foi contida em um posto de gasolina e arrastada pelos suspeitos. Também foram apreendidos pedaços de madeira usados nas agressões e um frasco utilizado para transportar o combustível que incendiou o corpo da vítima.

Cerca de quinze dias após o crime, a Operação Maré da Morte foi deflagrada com apoio de agentes da 3ª Delegacia de Polícia, resultando no cumprimento das primeiras ordens judiciais expedidas na época.

Após o processo, o Ministério Público teve a representação julgada procedente pela Vara da Infância e Juventude de Três Lagoas, que determinou a internação dos dois jovens.

Com os mandados autorizados, equipes da SIG e do NRI localizaram os suspeitos em suas residências. Eles foram levados para a sede da SIG, passaram por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhados às celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Eles serão transferidos para a UNEI (Unidade Educacional de Internação) de Três Lagoas, onde começam a cumprir a medida socioeducativa.

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Caminhoneiro é socorrido após tombar veículo às margens da MS-276
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Polícia
Mais de 8,8 mil bois são encontrados desnutridos e fazendeiro responderá por maus-tratos
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Polícia
Motoristas abandonam veículos recheados com 2 toneladas de maconha em Ponta Porã
Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros
Polícia
Corpo de jovem que desapareceu no Rio Paraguai é encontrado pelos Bombeiros
Derf concluiu as investigações
Polícia
Homem mentiu que foi assaltado e se cortou para chamar a atenção da namorada
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Homem é levado para Santa Casa após ser espancado na Vila Serradinho
Viatura Polícia Militar
Polícia
Policial é presa por ameaçar queimar a casa da sogra com coquetel molotov no Danúbio Azul
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é ameaçado de morte após demitir funcionário no Vilas Boas
Policiamento foi reforçado
Polícia
VÍDEO: Policiamento é reforçado após tentativa de estupro e roubo no Parque dos Poderes
Cetremi, em Campo Grande
Polícia
Cidadão estrangeiro denuncia agressão de seguranças no Cetremi

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital