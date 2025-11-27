Jovens são presos em Três Lagoas por envolvimento em homicídio ocorrido em 2022

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (27) em Três Lagoas após cumprimento de mandados de busca e apreensão. Eles tiveram medidas socioeducativas de internação determinadas pela Justiça por envolvimento em um homicídio triplamente qualificado ocorrido em outubro de 2022, quando ambos ainda eram menores de idade.

A ação foi realizada por equipes da SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência). Segundo a Polícia Civil, os jovens participaram, ao lado de um adolescente e outros três suspeitos, da morte de um rapaz de 19 anos. A vítima foi dominada, levada à força até um terreno na região conhecida como Invasão do Bairro São João, espancada a pauladas e teve o corpo queimado em seguida.

Durante as investigações, a polícia recolheu provas que reforçaram a participação do grupo. Entre elas, imagens de câmeras que mostram o momento em que a vítima foi contida em um posto de gasolina e arrastada pelos suspeitos. Também foram apreendidos pedaços de madeira usados nas agressões e um frasco utilizado para transportar o combustível que incendiou o corpo da vítima.

Cerca de quinze dias após o crime, a Operação Maré da Morte foi deflagrada com apoio de agentes da 3ª Delegacia de Polícia, resultando no cumprimento das primeiras ordens judiciais expedidas na época.

Após o processo, o Ministério Público teve a representação julgada procedente pela Vara da Infância e Juventude de Três Lagoas, que determinou a internação dos dois jovens.

Com os mandados autorizados, equipes da SIG e do NRI localizaram os suspeitos em suas residências. Eles foram levados para a sede da SIG, passaram por exame de corpo de delito e, em seguida, encaminhados às celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Eles serão transferidos para a UNEI (Unidade Educacional de Internação) de Três Lagoas, onde começam a cumprir a medida socioeducativa.

