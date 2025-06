Jovens são presos por estupro e aliciamento de adolescentes em Dourados

Dois jovens, de 19 anos, foram presos por suspeita de estarem aliciando duas adolescentes, de 13 anos. O caso aconteceu em Dourados, durante a segunda-feira (16).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ligado na Notícia, a GMD (Guarda Municipal de Dourados) foi acionada pela mãe de uma das menores, já que ela não voltou para casa após a aula.

Diante da suspeita, fizeram rondas e encontraram as adolescentes na casa de um dos rapazes. As menores contaram que saíram de casa com destino à escola, mas decidiram faltar para se encontrar com os autores no Parque Rego D’Água. Depois, todos seguiram para a residência do jovem, com quem uma delas já trocava mensagens.

Na casa dele, elas usaram cigarro eletrônico e tomaram tereré. Também afirmaram que usaram maconha fornecida por outro rapaz, terceiro envolvido que ainda não foi encontrado pelas autoridades.

Ainda segundo o relato, as menores contaram que os jovens expressaram a intenção de manter relações sexuais com as duas. Essa informação foi confirmada por mensagens encontradas nas redes sociais dos dois. Apesar disso, na hora do ato, elas teriam negado manter relações com os dois.

Diante da situação, os acusados foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

