Jovens são presos tentando embarcar com mais de 685 cápsulas de cocaína no estômago

Um grupo formado por três homens e três mulheres foi preso pela Polícia Federal (PF) tentando embarcar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, com cápsulas de cocaína no estômago. O trio já expeliu 685 invólucros de pó. Dois suspeitos já estão no sistema penitenciário, enquanto as três jovens e um homem seguem internados.

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (10). Os presos pretendiam embarcar no mesmo voo comercial com destino a Londres, capital da Inglaterra. Durante fiscalização de rotina, com base em informações de inteligência, os policiais, identificaram a droga ingerida em centenas de cápsulas, efetuando, assim, as prisões em flagrante.

Sob a custódia da Polícia Federal, os presos foram encaminhados ao hospital. Até a manhã do último domingo (12), foram expelidas 685 cápsulas, que foram devidamente apreendidas.

Os custodiados ficarão hospitalizados até que todas as cápsulas sejam expelidas. Eles responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.

