Polícia

Jovens tentam fugir do Choque e são presos com maconha e cocaína em carro no Caiobá

Entre os envolvidos estava um militar das Forças Armadas

22 janeiro 2026 - 16h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Divulgação/Batalhão de Choque)

Três homens foram presos por associação criminosa e tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (21), no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande.

De acordo com o boletim policial, uma equipe do Batalhão de Choque realizava policiamento ostensivo e preventivo na região quando avistou um veículo Volkswagen Voyage transitando em alta velocidade pela via. Para garantir a segurança dos demais usuários, os policiais iniciaram o acompanhamento do automóvel.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor entrou rapidamente no pátio de um lava-jato, onde os ocupantes receberam voz de abordagem. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Entre eles tinha um militar das Forças Armadas.

No entanto, durante buscas no interior do veículo, os policiais localizaram maconha, cocaína e um aparelho celular quebrado, deixado no assoalho atrás do banco do motorista.

Questionados, nenhum dos abordados assumiu a propriedade das drogas. Um dos rapazes informou ser proprietário de uma Chevrolet Montana que estava estacionada no pátio do lava-jato. Durante a vistoria nesse veículo, a equipe encontrou um pote de vidro contendo maconha.

Diante dos fatos, os três receberam voz de prisão e foram encaminhados para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação criminosa.

