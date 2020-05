Justiça - Adolescente que matou irmão a facadas tem internação decretada

O tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) decidiu pela internação provisória de um menor suspeito de ter matado o próprio irmão, Cristian Matheus da Costa dos Santos, de 20 anos, na última segunda-feira (11), em Campo Grande. O adolescente de 17 anos desferiu duas facadas que atingiram o pescoço da vítima e levaram-no a óbito no próprio local.

A determinação foi expedida pela juíza do plantão criminal, Eliane de Freitas Lima Vicente. Segundo apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude, os irmãos, acompanhados de dois amigos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência do mais novo no loteamento Vespasiano Martins, quando a vítima provocou aquele, dizendo que deveria parar de bater na mãe deles.

O caçula reagiu dizendo que quem agredia a genitora era, em verdade, ele que o acusava. Ambos entraram em luta corporal e tiveram que ser separados pelos amigos presentes no local. O irmão mais velho teria, então, retornado à casa da mãe, com quem ainda morava.

Ainda transtornado, o caçula teria se armado de uma faca e ido atrás da vítima. Em frente à casa da mãe, os irmãos iniciaram nova luta, sendo que o mais velho correu para o interior da residência. O adolescente perseguiu-o e, em um dos quartos, aplicou-lhe dois golpes de faca no pescoço, causando-lhe a morte.

Em declarações prestadas na delegacia, porém, o menor contou que encontrou o irmão em uma rua do bairro no mesmo dia dos fatos e sofrera ameaças de morte, sendo que a vítima possuía comportamento violento e sempre o agredia, razão pela qual, inclusive, teria se mudado da casa da genitora.

Ainda de acordo com o adolescente, o irmão teria avançado contra ele com um pedaço de pau, o que o teria motivado a se armar com uma faca. A magistrada converteu a apreensão em flagrante em medida de internação provisória pelo prazo de 45 dias.

