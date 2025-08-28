Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28/8), a Operação Occultatum Crimen, em ofensiva contra o tráfico de drogas na região de fronteira com o Paraguai. A ação incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (SP), expedidos pela Vara Federal de Corumbá.

Segundo a PF, as investigações indicam que o grupo criminoso transportava cocaína de Corumbá para diversos estados do país, utilizando compartimentos ocultos em veículos para ocultar os entorpecentes.

O cumprimento dos mandados resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas à análise pericial. O material deve auxiliar na identificação de outros integrantes da rede de distribuição, aquisição e venda de drogas.

