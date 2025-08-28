Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Polícia

Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas

Investigação aponta transporte de entorpecentes de MS para outros estados

28 agosto 2025 - 11h12Vinícius Santos
DIVULGAÇÃO -DIVULGAÇÃO -   ( PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (28/8), a Operação Occultatum Crimen, em ofensiva contra o tráfico de drogas na região de fronteira com o Paraguai. A ação incluiu o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo (SP), expedidos pela Vara Federal de Corumbá.

Segundo a PF, as investigações indicam que o grupo criminoso transportava cocaína de Corumbá para diversos estados do país, utilizando compartimentos ocultos em veículos para ocultar os entorpecentes.

O cumprimento dos mandados resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas à análise pericial. O material deve auxiliar na identificação de outros integrantes da rede de distribuição, aquisição e venda de drogas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima
O caso aconteceu nesta sexta
Polícia
Van que transportava medicamentos para Chapadão do Sul pega fogo na BR-060
A vítima passou por atendimento psicológico
Polícia
Polícia investiga professora por torturar criança de 8 anos em escola de Anastácio
Imagem Ilustrativa
Polícia
Bebê de 9 meses morreu após receber dose errada de dipirona em Paranaíba
Emanuelly foi morta de forma cruel
Polícia
Conselho Tutelar nega omissão à Emanuelly: 'não foram identificados elementos para acolhimento'
Caso foi registrado na DAM de Ponta Porã
Polícia
Homem tenta matar mulher degolada no centro de Ponta Porã
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Carro capota ao ser atingido por viatura da PM no Carandá Bosque
Exame de covid
Polícia
Criança de 3 anos morre de Covid-19 em Campo Grande
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista que morreu carbonizado em acidente na MS-295 é identificado
Caso foi registrado na Dam de Três Lagoas
Polícia
Homem é preso por bater na esposa e atear fogo em casa em Três Lagoas

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro