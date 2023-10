Justiça determina leilão de bens apreendidos com Lázaro Barbosa

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou, na última sexta-feira (6), o leilão dos bens apreendidos junto do serial killer Lázaro Barbosa, morto em confronto com a polícia em junho de 2021.

A decisão, do juiz Felipe Junqueira d’Ávila Ribeiro, da Comarca de Santo Antônio do Descoberto, atende a uma manifestação do Ministério Público de Goiás (MPGO) pela alienação dos bens apreendidos, doação ou destruição, já que nenhum familiar do criminoso demonstrou interesse na recuperação dos itens.

O juiz determinou que, em até 30 dias, um oficial da Justiça avalie os itens apreendidos para um leilão, e caso o valor deles sejam menores que o custo para a realização de um, sejam doados.

“Por outro lado, caso constatada a irrisória expressão econômica de alguns ou de todos os bens, determino a destruição”, determinou o juiz.

Dentre os objetos apreendidos na mochila de Lázaro, estavam duas armas, biscoitos, remédios, isqueiro, gandola camuflada, balaclava, luva de pano, frasco branco com óleo, vidro branco com Amoxicilina, miojos e tempero pronto, além de R$ 4,4 mil em espécie.

