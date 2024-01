Justiça mantém prisão de homem que matou jovem a facadas no Lagoa Dourada

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu manter Robertinho de Almeida, de 59 anos, atrás das grades após ele ser preso em flagrante pelo crime de homicídio cometido contra Wanderson Gonçalves na noite desta terça-feira (2), no bairro Lagoa Dourada, em Campo Grande.

Ele foi preso na manhã desta quarta-feira (3) por investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações), passando por audiência de custódia nesta quinta-feira (4), onde teve sua prisão preventiva decretada pelo juiz de direito Giuliano Máximo Martins.

No documento, o magistrado entendeu que pela natureza do crime, praticado com emprego de violência à pessoa, resultando na morte da vítima, sendo, portanto, um fato grave, "entendo não ser recomendável neste momento, a concessão de liberdade provisória".

"Entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz do artigo 312, do CPP, imprescindível no caso ora em análise para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", diz trecho da decisão.

Agora, Robertinho será encaminhado para a penitenciária onde ficará à disposição da Justiça para o andamento do processo.

Relembre o fato - Robertinho de Almeida foi preso em flagrante pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações) após matar Wanderson Gonçalves. No momento de sua prisão, o suspeito chegou a apresentar três versões diferentes ao tentar explicar onde estava na noite do crime, mas pouco depois, confessou que desferiu a facada certeira, no peito da vítima, que acarretou na morte do jovem.

Informações que constam na complementação do boletim de ocorrência apontam que Wanderson era usuário de entorpecentes e sempre cometia furtos na região. Antes de ser assassinado, o rapaz teria cometido um furto no bar que é de propriedade da namorada de Robertinho.

Durante o período da noite, Sousa retornou para o local na tentativa de cometer outro furto, mas encontrou o suspeito no estabelecimento e ambos entraram em luta corporal, quando o homem pegou uma faca e desferiu o golpe que matou Wanderson.

