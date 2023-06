Justiça mantém prisão de servidora pública que atropelou e matou técnica de enfermagem

A Justiça de Mato Grosso do Sul decidiu por manter a prisão da servidora pública Tânia Barbosa Franco de Araújo Nogueira, de 48 anos, acusada de dirigir embriagada, atropelar e matar a técnica de enfermagem Gilmara da Silva Canhete, de 46 anos, na noite do último domingo (5), em Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Ceará e da Paz, no Jardim dos Estados. A motorista passou por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (6), onde teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela Justiça.

A decisão leva em consideração o fato de Tânia estar dirigindo sob a influência de álcool, dirigir sem habilitação, pois ela estava com a carteira de motorista suspensa e o fato dela ter provocado o acidente, com o agravante de tentar fugir sem prestar socorro para Gilmara, que ficou caído no chão e não resistiu aos ferimentos.

Referente à dinâmica, a motorista seguia no mesmo sentido da técnica de enfermagem em sua motocicleta, quando houve a colisão na parte de trás da moto, fazendo com que Gilmara fosse arremessada a alguns metros, sofrendo ferimentos e não resistindo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, mas quando chegaram ao local, Gilmara não apresentava sinais vitais. Após a chegada BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), ela foi submetida ao teste de bafômetro e foi constatado teor de álcool em seu organismo.

Ela deve ser encaminhada ainda hoje para o presídio após ficar presa em uma das celas da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Circulou nas redes sociais, durante a segunda-feira, um vídeo em que Tânia aparece dentro do carro, cercado por testemunhas, tentando justificar o acidente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também