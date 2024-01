Justiça solta mãe que deixou bebê de 2 anos morrer de fome em Ribas do Rio Pardo

A mulher, de 34 anos, que havia sido presa em flagrante por suspeita de ter deixado o filho, de 2 anos, morrer por desnutrição e desidratação em Ribas do Rio Pardo, foi solta com monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira.

Conforme as informações da Polícia Civil, o Poder Judiciário deu à soltura a mulher durante a audiência de custódia, realizada na quarta-feira (10). Ela deverá ser monitorada eletronicamente através do uso de tornozeleira.

O caso – A morte do bebê foi descoberto depois que ele deu entrada no Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo.

Durante as investigações, os policiais encontraram a mulher na própria residência e diante do cenário descrito pelos agentes, a mãe da criança recebeu voz de prisão e ela foi conduzida para a delegacia para as providências cabíveis.

O corpo da criança foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal), onde passará por exames periciais.

A mulher foi autuada por homicídio ocasionado por inaninação.

