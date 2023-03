JustiÃ§a solta mulher que se defendeu e matou marido a facadas na Capital

Josiely Fernandes Ribeiro, de 42 anos, recebeu liberdade provisória da Justiça de Mato Grosso do Sul, após passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (27). Ela era suspeita de esfaquear e matar seu companheiro, Carlos Henrique de Oliveira, de 42 anos, na madrugada de domingo (26), no Jardim Morenão, em Campo Grande.

A mulher, após perceber que o marido não apresentava mais sinais vitais, sentou na calçada da rua Cascais e disse que "homem não bate em mim, não vou deixar homem bater em mim, não", frase ouvida por uma testemunha que presenciou a cena. Ela acusou legítima defesa em seu interrogatório preliminar.

A testemunha, que estava na rua, disse para a polícia que Carlos Henrique chegou a pedir ajuda após ser atingido pelas facadas provocadas pela sua companheira. Em determinado momento, ao agonizar, ele implorou para não ser morto.

Ela permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, quando recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de homicídio simples.

A suspeita é que Josiely vinha sendo agredida e vítima de violência doméstica no relacionamento que mantinha com Carlos há 5 anos, mas que moravam juntos há poucos meses. A Polícia Civil investiga o caso.

"Posto isso, preenchidos os requisitos legais, homologo o auto de prisão em flagrante delito e concedo a liberdade provisória de Josiley Fernandes Ribeiro", diz trecho da decisão do juiz de Direito.

Ela deve ser liberada da cela de delegacia em breve. Ela ficou detida por todo o domingo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

