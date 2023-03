Kalu era considerado como alta periculosidade no Nova Lima

Carlos Alberto Guimaraes Mattos, de 39 anos, mais conhecido como Kalu, era considerado um homem de alta periculosidade e maior ladrão no Nova Lima. Kalu morreu no início da noite deste domingo (26) em confronto com a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrêcia, o homem tinha mandado de prisão em aberto, com diversas passagens por furtos e roubos na região do Nova Lima.

Além disso, Carlos tinha um histórico de fuga e já teria tentado agredir uma vítima de roubo com um facão.

Entenda

Kalu foi localizado pela polícia noite de ontem, ao avista a equipe ele fugiu para uma mata. Armado com uma faca, ele tentou avançar contra os policiais e tentando cessar o ataque, foi realizados disparos de contenção.

O ladrão foi socorrido pela viatura até a Santa Casa. Mas, ao dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

