Kalu, maior ladrÃ£o do Nova Lima, morre apÃ³s confrontar PM

Carlos Alberto Guimarães Mattos, vulgo 'Kalu', de 39 anos, morreu no início da noite deste domingo (26) após tentar confrontar a Polícia Militar na rua Alberto da Veiga, no Nova Lima, em Campo Grande.

Armado com uma faca, o homem estava evadido do sistema prisional e tentou correr para a mata após visualizar a equipe policial.

Kalu era considerado o maior ladrão do bairro e um indivíduo de alta periculosidade. Ele tinha uma extensa ficha criminal que envolvia furtos e roubos.

Em determinado momento, ele tentou avançar contra os policiais e tentando cessar o ataque, foi realizados disparos de contenção, pelo menos três, e ladrão foi socorrido pela viatura até a Santa Casa.

No entanto, ao dar entrada no hospital, ele não resistiu aos ferimentos.

A Perícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local para os trabalhos necessários.

O caso foi registrado como homicídio em decorrência de intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

