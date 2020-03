Lado bom? Pandemia de coronvírus diminui crimes na capital

Ao olharmos em volta podemos observar ruas sem carros, comércios fechados, centros vazios, pessoas distantes, é difícil encontrar algo bom em meio a esse cenário que mais parece um roteiro de Hollywood.

Apesar disso existe uma face, um pequeno lado dessa realidade que pode ser comemorada, a redução do número de crimes praticados em toda Campo Grande.

Ao menos é isso que nos mostra um balanço divulgado pela guarda Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (SESDES), afirmando que após o período de quarentena e os decretos feitos pela prefeitura da capital, as ocorrências na cidade caíram para mais da metade.

No balanço foram coletados dados referentes a dois períodos 13 a 15 de março, data em que a doença havia chegado à capital, o segundo período foi entre os dias 20 e 22 de março, onde a cidade já registrava 20 casos confirmados de coronavírus.

No primeiro período, entre os dias 13 e 15, a SESDES registrou 206 ocorrências de furtos, já no segundo, entre 20 e 22, foram apenas 97, número que equivale a redução de 47%.

Não parando por aí, também foi possível observar uma redução de 20% no número de furtos, analisando os dois períodos. Foram registrados dois casos de homicídio doloso e outros dois de homicídio culposo no transito, formando quatro casos de homicídio, no segundo período esse número caiu para zero.

A Delegada Fernanda Feliz, que atua na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), afirmou durante uma entrevista – online e sem contato – que também foi feito um levantamento na delegacia, mas entre os dias 13 e 16 de março, comparando com o período entre 23 a 23 de março.

A delegada confirma uma redução de 58% no número de ocorrências, onde no primeiro período foram registrada 74, no segundo foram 43, as prisões em flagrantes foram as que tiveram o menor impacto, pois no primeiro período foram realizadas quatro e no segundo três.

Fernando pediu para que as vítimas, caso possível, não vá até a delegacia para registrar ocorrências não urgentes, como Injuria e Perturbação de Tranquilidade. Lembrando que as denuncias podem ser feitas por telefones através dos números 180 e 190, a DEAM atende 24 horas por dia.

