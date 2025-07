Ladrão apanha após ser flagrado furtando motocicleta em Campo Grande

Ladrão, de 32 anos, foi preso em flagrante por ter sido visto furtando uma motocicleta de uma tabacaria na madrugada desta quarta-feira (2), no Residencial Oliveira, em Campo Grande.

Ele, inclusive, apanhou de algumas pessoas enquanto era detido pelo proprietário da motocicleta e do dono de uma tabacaria.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o sócio do dono do estabelecimento possui imagens de câmera de segurança que mostram o momento do furto e o vídeo deve ser apresentado futuramente.

Devido as agressões das pessoas, o ladrão apresentava lesões no rosto, cabeça e corte na boca.

Ele foi conduzido para a delegacia e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto qualificado mediante concurso de pessoas.

