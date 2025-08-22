Menu
Polícia

Ladrão apanha de moradores do Noroeste após invadir casa

Ela informou que estava apenas tentando 'pegar uma pipa' que havia caído no quintal

22 agosto 2025 - 15h11Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um ladrão, de 31 anos, foi agredido por moradores da Rua Andrade Neves, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a noite de quinta-feira (21). Ele estava saindo de um imóvel quando foi pego.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para anteder um caso de furto com o criminoso sendo segurado local. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram um grupo de pessoas aglomerado e o bandido sentado no chão.

Os moradores então detalharam que ele e mais um ladrão, conhecido na região como ‘Macaquinho’, estariam invadindo e furtando casas com frequência. Ontem, a vítima contou que dia e noite têm seu quintal invadido pelos suspeitos, que têm o costume de levar ferramentas.

Em mais um episódio, o suspeito foi flagrado saindo de um imóvel, sendo detido por vizinhos da vítima e agredido com socos e chutes. Por conta da confusão, ele ficou com escoriações pelo corpo e reclamando de dores.

Ao ser questionado, o suspeito negou os fatos para os policiais, dizendo que entrou na casa apenas para pegar uma ‘pipa’ que havia caído no quintal.

Diante da situação, o ladrão foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, antes de ser levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso acabou sendo registrado como furto, lesão corporal dolosa e violação de domicílio.

