Ladrão apanha de moradores do Noroeste após invadir casa

Um ladrão, de 31 anos, foi agredido por moradores da Rua Andrade Neves, localizada no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande, durante a noite de quinta-feira (21). Ele estava saindo de um imóvel quando foi pego.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para anteder um caso de furto com o criminoso sendo segurado local. Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram um grupo de pessoas aglomerado e o bandido sentado no chão.

Os moradores então detalharam que ele e mais um ladrão, conhecido na região como ‘Macaquinho’, estariam invadindo e furtando casas com frequência. Ontem, a vítima contou que dia e noite têm seu quintal invadido pelos suspeitos, que têm o costume de levar ferramentas.

Em mais um episódio, o suspeito foi flagrado saindo de um imóvel, sendo detido por vizinhos da vítima e agredido com socos e chutes. Por conta da confusão, ele ficou com escoriações pelo corpo e reclamando de dores.

Ao ser questionado, o suspeito negou os fatos para os policiais, dizendo que entrou na casa apenas para pegar uma ‘pipa’ que havia caído no quintal.

Diante da situação, o ladrão foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes, antes de ser levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O caso acabou sendo registrado como furto, lesão corporal dolosa e violação de domicílio.

