Ladrão de fios é preso roubando a antiga Subway da Morada dos Baís

A Guarda Municipal de Campo Grande flagrou na manhã desta quarta-feira (21), Wander Mauro Silva de Campos, 30 anos, furtando os fios da antiga Subway da Morada dos Baís.

Ele estaria tirando os fios de um buraco no chão e do padrão de energia. Durante a revista foram encontrados fios de varias cores, um alicate e uma chave de fenda em sua mochila. Ainda no local, uma vitima teria aparecido e acusado Wander de ter roubado os fios de sua loja, que fica ali na região.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro e será investigado.

