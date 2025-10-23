Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (23) no Bairro Jardim das Acácias, em Campo Grande. Ele tinha mandado de prisão em aberto por crime de abigeato, que é o furto de gado.
De acordo com as investigações, o indivíduo possui diversas passagens pela polícia por crimes relacionados ao furto de gado em municípios de Mato Grosso do Sul, além de envolvimento em ocorrências de receptação, roubo e violência doméstica.
O homem tinha condenação definitiva expedida pelo juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Campo Grande. Sendo cumprida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos (Derf).
Após a prisão, ele foi levado à Derf e, em seguida, recambiado ao sistema prisional.
