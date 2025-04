Ladrão de loja morre ao atirar contra a Polícia Militar em Rio Brilhante

O ladrão Sérgio Mendonça da Conceição, de 33 anos, morreu ao reagir a uma abordagem da Polícia Militar durante a noite de quarta-feira (2), na cidade de Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a Polícia Militar foi acionada pelo dono de uma loja que havia acabado de ser furtada no centro da cidade. Para entrar no local, os autores quebraram a porta de vidro do estabelecimento e depois, fugiram levando seis aparelhos.

Com base nas imagens de câmeras de segurança, os policiais deram início a diligências pela região. Em determinado momento, encontraram com o suspeito e tentaram realizar a abordagem. Na hora de desarmar Sérgio, os militares foram atacados, pois o homem estava tentando tomar a pistola de um dos agentes, colocando em risco a segurança da equipe.

Para conter a ameaça, um dos policiais disparou contra o pé direito do suspeito, que continuou reagindo. Diante da insistência, outro tiro foi efetuado na perna esquerda do homem, que então parou a agressão.

Por conta do ferimento, ele foi socorrido pelos policiais e encaminhado par ao Hospital Municipal de Rio Brilhante. No entanto, o ferimento era grave e o individuo precisou ser levado para o Hospital da Vida, em Dourados, onde acabou falecendo instantes depois de dar entrada.

Ainda segundo o site, o homem possuía uma extensa ficha criminal, com passagens por furto, ameaça, receptação e tráfico de drogas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, e a faca utilizada pelo suspeito foi apreendida.

