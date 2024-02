Ladrão de moto vai parar no hospital após ser flagrado em ação no Danúbio Azul

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem (01/02/2024) após tentar furtar a moto de um barbeiro no Bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande. O suspeito, identificado como Everson Gomes Monteiro, se feriu ao cair com a moto e entrou em luta corporal com a vítima e um colega que o ajudou a detê-lo.

Segundo o boletim de ocorrência, o barbeiro estava trabalhando em seu estabelecimento na Avenida Pan-americana, quando foi avisado por outro profissional que alguém estava mexendo em sua moto, uma Yamaha MT 07 ABS, ano 2020, cor azul, que estava estacionada na rua.

O barbeiro saiu correndo e gritou para o ladrão sair de perto da moto. O suspeito então largou a moto, que caiu no chão, e fugiu a pé. O barbeiro o perseguiu e conseguiu alcançá-lo, onde houve uma briga. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito.

A vítima não se machucou, mas a moto ficou danificada na lateral direita. O suspeito, que estava sob efeito de drogas, disse que não se lembrava bem do que havia feito, mas que reconhecia ter pegado a moto.

Ele foi levado para o Centro Regional de Saúde Dr Gunter Hans, no Bairro Nova Bahia, onde recebeu atendimento médico e sutura simples. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.

