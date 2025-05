Ladrão de picanha e preso tomando cervejinha em bar e ameaça policiais em Três Lagoas

Após roubar 12 peças de picanha de um supermercado atacadista, um homem de 39 anos ameaçou e cuspiu em um policial e acabou preso na tarde de sábado (3), em Três Lagoas.



Conforme o registro policial, a funcionária do estabelecimento percebeu pelas câmeras de segurança do local, que um homem havia furtado carne do mercado e acionou a Polícia Militar.



Após o furto, o suspeito foi localizado em um bar a aproximadamente 500 metros do supermercado, sendo abordado pela polícia em visível estado de embriaguez, e questionou o porquê da abordagem, dizendo que não devia nada para polícia.



Ele foi questionado sobre o furto e negou, mas ao ser comunicado que seria encaminhado para a delegacia, ficou agressivo, resistiu à prisão e desobedeceu à ordem de ir para o compartimento da viatura policial. Durante a confusão ele tentou agredir um soldado, mas foi imobilizado pela equipe.



Já na delegacia, foi constatado que o autor possui uma extensa ficha criminal, com ilegalidades como furto, roubo, receptação, evasão de local de custódia, entre outros. Ele também tinha contra ele um mandado de prisão em aberto.



Durante a confecção do registro policial, o acusado repetiu ameaças aos policiais, dizendo: "vou f vocês na audiência de custódia, vou falar que vocês me bateram, aqui é PCC".

