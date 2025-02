Ladrão é baleado após invadir loja no centro de Corumbá

Um ladrão, de 37 anos, foi baleado durante uma tentativa de furto ocorrida durante a quarta-feira (5), no bairro Dom Bosco, em Corumbá.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, o proprietário do estabelecimento comercial detalhou para os policiais que ao olhar as câmeras de segurança, viu o homem entrando no local.

Ele então acionou a Polícia Militar e aguardou do lado de fora, próximo a porta que o autor tinha arrombado para entrar. Porém, ao sair, o autor correu na direção do proprietário, que estava armado com uma pistola e fez um disparo, atingindo o homem na região da cintura.

Uma equipe dos bombeiros foi acionada, socorrendo e encaminhando o ladrão para o pronto-socorro da cidade, onde ele foi medicado e ficou em observação sob custódia.

O autor do disparo foi levado para a Primeira Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como disparo de arma de fogo.

