Ladrão é detido após furtar berrante e discos de vinil na Nova Campo Grande

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante, no final da tarde de domingo (13), após furtar uma casa no bairro Nova Campo Grande. Ele ainda tentou fugir, mas acabou detido por populares e encaminhado para a delegacia, onde ainda tentou mentir o nome.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que o morador percebeu que havia um ladrão na sua casa. De acordo com a vítima, em determinado momento ouviu barulhos no quintal, quando viu um homem já pulando a grade para fugir.

O morador tentou segurar o suspeito, que entrou em luta corporal, mas acabou detido com ajuda de populares. O ladrão acabou sofrendo alguns ferimentos e foi preso em flagrante com a chegada da PM. Com ele foram recuperados um berrante e 17 discos de vinil furtados.

Na delegacia o suspeito ainda tentou mentir o nome para a polícia, mas acabou identificado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro como furto qualificado e falsidade ideológica.

