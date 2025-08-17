Ladrão é espancado após tentar furtar televisão de morador no Guanandi

Ladrão, de 52 anos, foi socorrido após ser espancado por populares na região do Guanandi, na madrugada deste domingo (17), ao tentar furtar a televisão de um morador.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada e ao chegar no local, encontrou o morador, que tomou conhecimento da situação ao ouvir alguns gritos na rua.

Quando saiu para verificar, viu populares agredindo o ladrão e ao tomar conhecimento da causa, notou que a televisão em questão era da residência dele.

Outro suspeito que estava dando cobertura ao ladrão conseguiu fugir. O ladrão foi encontrado caído na calçada com um hematoma no olho direito e o Corpo de Bombeiros fez o resgate, levando-o para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto majorado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também