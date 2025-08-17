Menu
Menu Busca domingo, 17 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Ladrão é espancado após tentar furtar televisão de morador no Guanandi

Proprietário da casa furtada só tomou conhecimento da situação ao ouvir gritos na rua

17 agosto 2025 - 10h13Luiz Vinicius
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

Ladrão, de 52 anos, foi socorrido após ser espancado por populares na região do Guanandi, na madrugada deste domingo (17), ao tentar furtar a televisão de um morador.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a Polícia Militar havia sido acionada e ao chegar no local, encontrou o morador, que tomou conhecimento da situação ao ouvir alguns gritos na rua.

Quando saiu para verificar, viu populares agredindo o ladrão e ao tomar conhecimento da causa, notou que a televisão em questão era da residência dele.

Outro suspeito que estava dando cobertura ao ladrão conseguiu fugir. O ladrão foi encontrado caído na calçada com um hematoma no olho direito e o Corpo de Bombeiros fez o resgate, levando-o para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e furto majorado.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Drogas estavam escondidas na caminhonete e em uma casa
Polícia
Denúncia leva ROMU a encontrar caminhonete com 635 quilos de drogas no Lageado
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Rapaz morre após ser esfaqueado em confusão no Paulo Coelho Machado
Carro ficou bastante danificado
Polícia
Com carro roubado, homem tenta fugir da PM e capota próximo a aterro em Campo Grande
Quartel do Corpo de Bombeiros na Avenida Júlio de Castilho
Polícia
Ladrão é preso tentando furtar moto de bombeiro em quartel de Campo Grande
Mulher inventa roubo de Hillux e é investigada por crime em MS
Polícia
Mulher inventa roubo de Hillux e é investigada por crime em MS
Ele fabricou as notas pela manhã e as usou na sequência
Polícia
Jovem que fabricava notas falsas e usava em comércios é preso em Campo Grande
Professor foi preso em Foz do Iguaçu
Polícia
JD1TV: Professor que atuou em Dourados é preso por estuprar criança no Paraná
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Após brigar com a mulher, homem é espancado por grupo de 20 pessoas no Centro Oeste
Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Idoso morre quase um mês após ter perna esmagada por caminhão em Maracaju
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho pega 12 anos de prisão
Allan era natural de Amambai
Polícia
JD1TV: Criminoso de MS morre em confronto com a PM em Santa Catarina
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos