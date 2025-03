LadrÃ£o Ã© preso apÃ³s roubar farmÃ¡cia, render e sequestrar cliente na Guaicurus

Paulo César da Silva, de 43 anos, velho conhecido da polícia, foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (12) por uma equipe do Batalhão de Choque, após roubar uma farmácia, render e sequestrar um cliente na Avenida Guaicurus, no Jardim Colibri, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo chegou no estabelecimento e anunciou o assalto, retirando mais de R$ 1 mil do caixa e ameaçando todos os presentes no local. Em certo momento, ele rendeu e sequestrou um cliente, de 26 anos, a dirigir para ele até a rua Rua da Divisão, esquina com a Rua Graça Aranha, no Jardim Parati, quando a vítima foi libertada.

O rapaz retornou para a farmácia e passou as características do ladrão, que após as análises nas câmeras de segurança, os militares do Choque identificaram que o suspeito se tratava do mesmo que estava realizando demais roubos a outras farmácias na rua da Divisão.

Nas rápidas diligências, os policiais encontraram o bandido e ele confessou o crime, alegando ter usado o dinheiro roubado para pagar agiotas e que não sabia o paradeiro dos valores. Ele vestia as mesmas roupas que foram vistas nas câmeras de segurança. A arma também foi apreendida pela polícia.

Ele foi conduzido para a delegacia e autuado por roubo com restrição de liberdade da vítima e roubo majorado com emprego de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também