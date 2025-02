JD1TV: Ladrão é preso após tentar roubar e incendiar casa com mulher dentro no Vida Nova

João Feitosa do Nascimento, de 34 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta quarta-feira (5), após tentar roubar e incendiar uma residência com moradores dentro, no Jardim Vida Nova, em Campo Grande. Ele ainda tentou fugir pelos telhados de outros casas, mas foi detido pela Polícia Militar.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o suspeito estava armado com uma faca e invadiu a residência de uma mulher, de 27 anos. Ele tentou fazer ela de refém durante o roubo, mas não conseguiu, tanto que a vítima se escondeu debaixo da cama do quarto com os dois filhos - duas crianças.

Durante a ação do ladrão, ela gritou por socorro e três policiais militares à paisana, que estavam pelo local, ouviram o pedido e foram tentar ajudar a vítima, mas viram a porta ser bloqueada pela geladeira, manobra feita pelo indivíduo para não deixar os militares entrarem.

Sem conseguir fazer a vítima de refém e tendo os policiais por perto, o criminoso danificou a mangueira do botijão de gás e tentou atear fogo na residência com um isqueiro, e foi nesse momento que os policiais conseguiram entrar no imóvel, retirando o botijão e salvando a mulher e as duas crianças.

O ladrão passou a fugir pelo telhado da residência, chegando a pular para outras casas no intuito de fugir, quando outras equipes da Polícia Militar chegaram e iniciaram o cerco para detê-lo. Após alguns minutos de busca, um militar conseguiu atirar contra o indivíduo, que finalmente foi detido. Primeiramente, ele foi levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Nova Bahia e recebendo alta, foi encaminhado para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como roubo, cárcere privado, ameaça, resistência e invasão de domicílio.

