Ladrão é preso, depois de tentativa frustrada de roubo a carro na Vila Jacy

Uma mulher de 43 anos, passou um verdadeiro desespero após sofrer uma tentativa de roubo na noite desta quinta-feira (29), Vila Jacy em Campo Grande. Ela foi abordada pelo ladrão armado.

O autor que estava foragido do sistema prisional, surpreendeu a vítima quando ela havia acabado de estacionar na rua, armado ele exigiu as chaves do veículo e tudo o que tinha dentro do carro. A mulher entregou as chaves, mas o bandido não conseguiu dar partida fugindo a pé com os objetos.

O marido da vítima chegou em seguida e, pediu ajuda de populares, que passaram a perseguir o autor que para fugir pulou no córrego da Avenida Presidente Ernesto Geisel, mas acabou detido pelos populares que chamaram a polícia.

O autor estava com diversos hematomas e cortes com sangramentos, ele sofreu cortes na cabeça e pernas. Quando os militares chegaram levaram o autor para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Leblon, para dar dar pontos nos ferimentos e depois encaminharam ele para a delegacia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, como roubo. A polícia investiga o caso.

