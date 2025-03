Ladrão é preso pelo Corpo de Bombeiros após roubar bicicleta de adolescente em Corumbá

Homem, de 21 anos, foi detido por uma equipe do 3° Grupamento de Bombeiros Militar, que havia acabado de atender uma ocorrência de controle de abelhas em uma escola privada, no bairro Maria Leite, no final da tarde de ontem (26).

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, ao finalizar o serviço na escola, a guarnição foi parada por um adolescente de 17 anos, que estava na Avenida Nossa Senhora da Candelária.

A vítima contou ao sargento e ao cabo da guarnição, que foi assaltado em frente à escola estadual Gabriel Vandoni de Barros. O ladrão usou uma faca para render o adolescente e tomar sua bicicleta.

Com a vítima na viatura, os bombeiros percorreram as imediações e quando passavam próximo a alameda Funcionário da Mista, no bairro Universitário, o jovem reconheceu o ladrão, que estava com a bicicleta. Ele já havia trocado de roupa, pois na hora do roubo usava calça jeans, camisa azul, boné e carregava uma mochila.

Foi dada voz de parada ao indivíduo, mas ele seguiu em direção à rua Albuquerque. Por sorte, os bombeiros militares conseguiram interceptar e prender o homem. Apesar de ter trocado de roupas, ele ainda estava com a faca de serra usada durante o assalto.

A Polícia Militar foi acionada para prender o homem e o encaminhar até a Delegacia Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

