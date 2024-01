Ladrão é surrado após tentar roubar residência no Nova Lima

Um indivíduo, de 23 anos, levou uma surra de populares e foi preso em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (10), após tentar roubar uma residência no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Ele tentou fugir assim que o proprietário do imóvel apareceu pelo local.

Informações que constam no boletim de ocorrência apontam que a vítima chegou pelo local e flagrou o suspeito segurando a televisão e portando uma mochila.

Ainda conforme o registro, o ladrão estava carregando na mochila um par de tênis, dois perfumes, seis óculos, um short e quatro maçãs. O suspeito abordou a tentativa do roubo assim que viu o proprietário da residência e tentou fugir, mas foi contido.

Ambos entraram em luta corporal e a vítima, ao pedir ajuda, contou com apoio de alguns populares que agrediram o ladrão e depois se dispersaram. Quando a Polícia Militar chegou pelo local, o ladrão estava detido em frente ao imóvel com escoriações no joelho direito, panturrilha esquerda e um calombo atrás da cabeça.

O ladrão ficou em silêncio e foi conduzido em flagrante pelo crime de roubo impróprio para a delegacia de plantão.

