Ladrão empurra e aponta arma para cabeça de mulher durante assalto na Capital

Uma mulher, de 45 anos, procurou a delegacia no início da noite desta quarta-feira (22) para denunciar um assalto que sofreu pela manhã, após ter uma arma apontada para sua cabeça em um ponto de ônibus na Avenida Fábio Zahran, na Vila Carvalho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava aguardando o transporte coletivo, quando dois assaltantes chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto dizendo, "passa, passa, passa, é um assalto".

A mulher decidiu segurar a bolsa, pois não queria entregar aos criminosos, quando um dos indivíduos puxou seu braço, conseguiu tomar sua bolsa e deu um empurrão na mulher, apontando uma arma para sua cabeça.

Conforme o relato policial, os autores eram morenos, magros e estavam de bermuda. Ela não soube dizer se havia câmeras de segurança na região.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e roubo majorado com emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

